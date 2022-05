Paul Franck NGOA BILONG

Jeune camerounais passionné de la communication, je suis depuis 4 ans aujourd'hui entré dans l'univers de la presse camerounais j'ai commencé ma carrière en tant que animateur d’événements scolaire et universitaire, puis en tant que animateur radio dans plusieurs stations de la ville de douala. analyste programmeur de formation et commercial à travers le e-learning, je suis actuellement directeur de publication chez QUOI ?, magazine d'information et de formation en milieu universitaire.



Mes compétences :

Musique

Animation 3D

Communication événementielle