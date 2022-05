Paul FRANÇOIS

Je suis un particulier qui souhaite encourager et sponsoriser des porteurs des projets pour le développement des communs et zone rural en générant les emploient dans les secteurs agricole, immobilier, usine de production laitier, agroalimentaire, transformation de plastique & papier, énergie renouvelable etc........ Je suis à votre écoute & entière disposition, veuillez me contacter par mail: azemsoncompaore2017@gmail.com #ALGERIE#TUNISIE #MAURITANIE #MAROC