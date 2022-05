Paul FRAYSSE

Profil universitaire : Master en Management et Ingénierie des sports de glisse.



À ce jour (Juin 2015) : En recherche d'emploi dans le secteur du Marketing (cour, moyen, long terme) et plus précisément sur le pôle marketing opérationnel, mon profil multicarte me permet également d'être un candidat potentiel sur le secteur commercial.



Mon Actualité : Courant mai 2015, mon Alternance au sein de l'Entreprise Xtreme Distribtion a pris fin.

De Septembre 2014 à Mai 2015, en tant qu’Assistant Marketing, j’ai été en charge du Trade Marketing pour le parc de Display GoPro (merchandising dédié, implantations nouvelles PLV, veille à l’application des

consignes de vente et des règles merchandising). En lien direct avec les services logistiques, j’ai crée des process en vue d’améliorer la fluidité des flux de mobiliers entre les stocks et les magasins.

Parallèlement j'ai soutenu la force événementielle -partenariat/logistique/animation commerciale- sur de nombreux événements (Quiksilver Pro, N'py Cup) ainsi que sur divers salons publics et professionnels (Salon de la Photo Paris, Satis Paris, Ispo Munich).



Concernant l'une de mes passions, n'hésitez pas à cliquer ici :

https://vimeo.com/user29101752



Mes compétences :

Management de projet

Communication externe

Gestion des ressources humaines

Stratégie commerciale

Photoshop CS5

Réseaux sociaux

Premiere Pro

Créatif

Communication

Webmarketing

Internet