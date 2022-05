Paul GARTISER

La prévention des risques professionnels liés à la sécurité, à la santé et à l'environnement sont des enjeux importants.



Elle est source de puissants facteurs de développement pour l'entreprise tant sur le plan humain qu'économique.



Notre savoir faire et notre expertise de 28 ans d'expérience en technique de production et en management des risques professionnels vous accompagne dans ces mesures réglementées.



Besoin d'un prestataire, rencontrons nous !



http://gartiser.org/



Mes compétences :

Environnement

Management

BTP

Travaux publics

Bâtiment

Ingénierie

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

Négociation achats

Planification

Facturation

Réalisation de devis

Études quantitatives

Prévention des risques

Veille réglementaire

Audit