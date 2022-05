X’treme color est une équipe jeune et dynamique qui assure par sa réputation et sa disponibilité sur les secteurs, un service mobile de qualité. Notre volonté est de satisfaire vos besoins dans les plus brefs délais.



Notre clientèle est composée de : constructeurs automobiles, sociétés de location, concessionnaires, compagnies d’assurance, flottes automobiles et particuliers. Nous sommes deux à trois fois moins chers qu’un carrossier traditionnel en réalisant une retouche sur la zone abimée. Pourquoi payer plus ?!



Nous utilisons une méthode de raccord sur les éléments tels que : pare-choc, jantes, poignée, rétro, baguette, bas de porte, bord d’aile…



Une spécialisation qui nous permet de retoucher la zone abimée sans avoir à traiter l’élément complet. X’treme color est un service mobile qui chaque semaine effectue un passage régulier chez ses clients avec un véhicule équipé de produits haute performances et répondant aux normes des commissions européennes sur le rejet de C.O.V. dans l’atmosphère. Ils protègent l’environnement et la couche d’ozone



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Informatique

Automobile

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint