Après avoir été 10 ans directeur chez un des plus important détaillant dans le domaine de la quincaillerie, j'ai démarrer une entreprise de prospection en Asie offrant des sources fiables et qualitatives de divers produits commercialises dans les magasinsde grandes surfaces ainsi que de dimensions plus modestes.

Depuis plus de 20 ans maintenant Sunrise Tradex Corp. a contribue au développement de marques contrôlees et a toujours offert un marchandisage adapte aux besoin du marche ses Clients d'un océan a l'autre.



Nous intégrons depuis plus de 10 ans maintenant la gamme des produits Gree.



Ce géant qui produit chaque année le 1/3 des climatiseurs vendus dans le monde a choisi notre entreprise pour implanter sa marque au Canada.



Pour connaitre la gamme disponible des produits, consultez le WWW.Gree.Ca



Une gamme reconnue de serrures commercialisée sous la marque Forge et disponible au Canada en tout temps est aussi disponible pour consultation au WWW.forgelock.Ca



Au plaisir de vous rencontrer



Paul gemme



Mes compétences :

HVAC