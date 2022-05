Je suis Paul Gerald AYONG ELLA je suis économiste de formation détenteur d'une maîtrise je suis à l'écoute des opportunités d'emploi ,j'aime le travaille et très dynamique.



Mes compétences :

Analyse financière

Analyse financières des projets publics et privés

Effectuer les calculs financiers (amortissements,i

Élaboration des bulletins de salaire-de factures-c

Enregistrement et contrôle de la comptabilité géné

Suivi et analyse des coûts généraux,de stock,de ve

Classements des documents comptables et administra

Informatique(Word, Excel, Eviews,sage compta

Collecter et présentation dynamique des états fina

Bookkeeping

Budgets & Budgeting

Cash Management

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Financial Statements/Financial Reports > Financial

General Ledger

Treasury Operations

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word