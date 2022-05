Paul GÉRARD

Ayant le goût du contact humain et des responsabilités, j'aime travailler en équipe et sais me rendre disponible pour satisfaire la clientèle.



Organisé, souriant et courtois, n'ayant pas peur des responsabilités et sachant faire preuve d'une grande rigueur, je saurai vous prouver que la securité passe avant tout pour moi.



J'ai eu l'occasion de me former aux premiers secours ce qui me permet de faire face à des situations de détresse médicale.



Integrer votre prestigieuse compagnie représente donc une opportunité unique de collaborer avec une équipe stimulante, de contribuer à véhiculer votre excellente image de marque et d'avoir l'honneur de porter vos couleurs.



Je mettrai un point d'honneur à satisfaire aux besoins de votre clientèle dans le but de la fidéliser.



Mes compétences :

Souriant

Services

Rigueur

Relations clients

Reactivite

Organisation

Optimisme

Motivation

Esprit d'equipe

Dynamisme

Determination

Autonomie

Volontaire

Ponctualite

Adaptabilite

Ecoute