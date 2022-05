Paul GHIOTTI

Passionné par la Production Audiovisuelle, et fort d'une expérience concluante (plusieurs vidéos et reportages pour des Associations), j'ai décidé de créer le Studio Drinast Concept en microentreprise.



Depuis, plusieurs petites Entreprises, Magasins, et Praticiens de la périphérie de Coulommiers (77120) ont déjà fait confiance au studio, pour la création de courtes mais percutantes vidéos mettant en avant leur savoir faire.



Vous pouvez visionner quelques exemples sur la qualité de ces vidéos en suivant le lien que vous trouverez sur la page Google + du Studio



https://plus.google.com/u/0/ +DrinastConcept



Mes compétences :

Production Audiovisuelle

Tournage vidéo

Montage et Postproduction vidéo

Création Musicale

Marketing Digital

Réseau sociaux

Chaîne YouTube