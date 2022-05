Paul GLEIZES

Bonjour, je suis d’un naturel dynamique, enjoué et volontaire, ainsi que sérieux et très motivé.

Je recherche actuellement une entreprise dans la conception industriel qui pourrait me prendre en alternance durant ma licence professionnelle en ICP (Ingénierie de la Conception et Prototype) de l'année scolaire 2015-2016.



Je suis actuellement en 2eme années de BTS CIM (Conception Industrielle Microtechnique) à Mirepoix.





Mes compétences :

Fraisage conventionnel

Microsoft Word

SolidWorks

Flowcode

Presse à injecter

Publisher

Adobe Photoshop

Tournage conventionnel

GANTT Project

Fraisage numérique

Tournage numérique

Rectifcation plane et cylindrique

Electroérosion par fil et par enfonçage

Catia v5

Cadmould