Paul GOGOUA

Fort d'une expérience de plus de 11 ans dans le transport, je possède la FIMO et le transport des matières dangereuses en citerne et maîtrise les techniques de chargement et déchargement du camion, ainsi que le classement des tournées. Je sais m'adapter rapidement et être opérationnel en un minimum de temps. Dynamique et volontaire, assidu, j'aime le contact humain, ce qui me permet de gérer avec facilité la relation clientèle, toujours dans le désir d’apprendre et très motivé pour atteindre de nouveaux objectifs.