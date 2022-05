Paul GOMIS

COMPÉTENCES CLÉS :

= > Participer à la conception et à l'élaboration du projet d'établissement ;

= > Concevoir et mettre en oeuvre le projet de service en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire et la direction ;

= > Mettre en oeuvre le projet personnalisé d'accompagnement de l'usager au travers d'une démarche qualité ;

= > Encadrer et animer l'équipe en organisant et en coordonnant les activités de la structure de service ;

= > Développer les compétences professionnelles individuelles et collectives des membres de l'équipe ;

= > Élaborer et gérer la planification des effectifs du service et des moyens matériels disponibles ;

= > Présenter le budget du service et optimiser son exécution ;

= > Élaborer le rapport d'activité du service ;

= > Assurer le flux de communication de proximité au sein du service et vis-à-vis de la direction ;

= > Développer des actions en réseau et avec des partenaires directs.



Mes compétences :

GPEC

Formation professionnelle

Recrutement

Droit

Management opérationnel

Evaluation et développement de la qualité

Gestion administrative et budgétaire

Conception et conduite de projets d'unité

Expertise technique

Microsoft Office