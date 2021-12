Titulaire dun BTH en hôtellerie et restauration, avec plus de 15 ans en tant que responsable de production en cuisine centrale, jaffectionne tout particulièrement la pluralité des compétences requises de cette profession et suis donc à laise autant en achat et gestion des stocks quen matière dhygiène alimentaire.

De plus, je possède des capacités relationnelles qui sont de réels atouts pour le travail en équipe.