Je viens de passer ces sept dernières années aux Etats-Unis où j'ai étudié (MBA et Bachelor of Science) mais également travaillé. Je suis désormais de retour en France et je cherche à mettre en pratique mon expérience acquise à l'étranger. Je souhaiterais continuer ma carrière dans le développement de partenariats entreprises/relations internationales dans le monde universitaire. Je connais parfaitement le monde universitaire américain et je suis très attaché aux programmes d'échanges entre universités. De plus, je souhaiterais intégrer une entreprise de conseil/audit en tant que Consultant Junior pour faire valoir mon MBA mais également ma connaissance du monde de l'entreprise. Je suis dynamique, adaptable, avec un bon sens relationnel. Je suis parfaitement bilingue en anglais et je suis accessoirement citoyen canadien.



Mes compétences :

Adaptabilité

Vision globale et internationale

Esprit d’analyse

Gestion de partenariats

Gestion d'équipe

Sens relationnel

Sens commercial

Pilotage budgétaire