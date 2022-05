Paul GRIMAUD

J'ai occupé le poste d'ingénieur d'application chez Eurogiciel de février 2011 à aout 2014. Durant cette période j'ai travaillé sur des projet de développement de logiciel en C++,C et Java. J'ai participé à toutes les phases du cycle en V de logiciels de dataloading, d’espionnage de dataloading et un logiciel de contrôle de BITE dont le client final est Airbus. Habitué aux méthodologies agiles, j'ai également participé à la création de logiciels générant des configurations pour le métro de Lyon ou l'A380 d'airbus.



J'ai effectué mon stage de première année dans l'usine Dassault aviation à Biarritz. Ce stage m'a permis de découvrir l'industrie de pointe dans l'aéronautique grâce à un stage au contact des contrôleurs des pièces en composite.



En deuxième année j'ai effectué mon stage dans une petite entreprise, Presto, qui fabrique et conditionne des produits médicaux dans le domaine du sport ( bande de contention, spray de froid, compresses...)



J'ai effectué le stage qui m'a permis de valider mon diplôme d'ingénieur au sein d'un petit bureau d'étude, AP2 MP2, où j'ai pu participer au prémices d'un projet innovant de simulateur de vol.



Compétences :



Maitrise des logiciels office (word, excel, project, power point…), de CAO (Catia, ProEngineer, SolidWorks et IDEAS) et de calcul de structure (Ansys, IDEAS et StarCD) Connaissance des bases de programmation en C, C++, Java, html, php Travail en équipe, présentation de projet.



Mes compétences :

Ingénierie

C++

Product Lifecycle Management

Informatique

C