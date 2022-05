Paul Guerin NGUIMOUTH FILS

Chef de département de crédit et engagement dans une des plus grandes banques du Cameroun depuis bientôt 5 ans, je suis titulaire de deux Masters professionnels dont un DESS en gestion financière et bancaire obtenu à l'université de Douala et un Mastere professionnel en Entrepreneuriat, spécialité accompagnement-créativité et innovation.

Je suis candidat au Doctorat en sciences de gestion dans une université Marocaine.

Mon expérience en banque, et mon expertise en accompagnement des entreprises m'ont permis de participer à la création d'une Dizaine d'entreprises viables. Je compte continuer dans cette lancée.

J'aimerais participer activement au développement d'une grande Entreprise en mettant en exergue toute mon expertise d'une part, et contribuer à la performance des entreprises et des systèmes financiers africains à travers mes futurs travaux de recherche d'autre part.



Mes compétences :

Management de la créativité et de l'innovation

Expertise en gestion des Engagements

Expertise en accompagnement des Eses

Gestion des risques

Expertise judiciaire