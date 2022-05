Paul GUERREIRO

Résumé

Quinze années d’expérience professionnelle à plusieurs postes et à divers niveaux de responsabilités, m’ont permis de comprendre les besoins et les objectifs de l’entreprise. J’ai acquis une vision globale du fonctionnement et la maîtrise de nombreux processus métiers et transverses.

J’ai ainsi œuvré en tant que Responsable Maintenance du parc d’ascenseurs du CHU Toulouse puis de Qualité aux bons résultats de la structure.



J’ai intégré en 2013 un Master, Management Gestion et SI au sein du groupe TBS, afin de parfaire mes connaissances opérationnelles et développer des compétences transversales SI, axe clé de la performance pour l’entreprise.





Mes objectifs ont été atteints à l’occasion d’un stage. Mon expérience et mes compétences Managériales m’ont permis d’œuvrer en tant que Chef de Projet, mettant à profit mes facultés d’Intégration des Contraintes Opérationnelles.

Ma mission : Auditer un début de modernisation SI et déployer un ECM en mode Agile avec Acquisition à partir des Import Automatisé depuis diverses sources intranet et sites internets.



Curieux et force de proposition, j’ai utilisé toutes les ressources disponibles pour satisfaire le besoin Client, de l’analyse jusqu’à la formation de la GED. Une démarche d’anticipation permanente, nous aura permis d’agir sur la reprise des écarts constatés suite au premier déploiement ERP, en respectant les moyens disponibles.



Manager expérimenté, mon expérience et mon savoir être me permettent d’intégrer une équipe pour développer un objectif commun.

Quel que soit le rôle d’interface défini, je souhaite œuvrer et satisfaire à la Stratégie d’Entreprise avec la maîtrise des différents axes et outils nécessaires.



Mes compétences :

Audit qualité

Responsable Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Audit