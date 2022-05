Passionné d'informatique et de nouvelles technologies, j'ai intégré après un bac S sciences de l'ingénieur un cursus d'ingénierie informatique à l'EPSI. Actuellement en deuxième année du cycle préparatoire, je prépare le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), et continue un apprentissage en autodidacte. Je suis également l'actualité informatique et technologique au quotidien.