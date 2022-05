Paul GUILLABERT

« La Boîte à Musique »



Comme ces jouets d'antan que l'on remontait avec une clé,

Le Mime Paul debout sur un socle tel un pantin mécanique,

en une succession de sketches tous publics avec musique,

pour une animation-spectacle poétique pleine d'humour.

Un dispositif scénique autonome,

avec podium, sono et éclairage,

adaptable en tous lieux ou circonstances,

en intérieur comme en extérieur.



Formé aux arts du théâtre, du clown, de la danse et du mime.

Auteur de numéros de Mime-Automate qui émerveillent et impressionnent.



Semble tout droit sorti d'un musée de l’Imagerie de cire ou

d'automates, d'une comédie musicale, d'un film muet burlesque.



Le public apprécie autant la performance de l'artiste

que la pertinence et la sensibilité de son regard sur la vie.







Mes compétences :

Performeur Clown Danse

Mime

Enseignant Mime, Clown

Costumier-Modiste

Mime-Automate