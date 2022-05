Paul-Guillaume BALAY

Depuis 13 ans, je me suis forgé une expérience et une expertise reconnue en Droit Public & Urbanisme.



Depuis 2011, je dirige le département Droit Public & Urbanisme du bureau FIDAL de Lille, composé de 4 avocats spécialisés. FIDAL est le premier cabinet d'avocats d'affaires français et compte 1.500 avocats répartis sur tout le territoire français, qui couvrent tous les domaines du droit des affaires.



L expertise des avocats de mon équipe couvre principalement deux domaines :

1) L IMMOBILIER : Urbanisme (permis de construire, lotissement, plan local d'urbanisme...), Construction (responsabilité des constructeurs, décennale...), Environnement (pollution de sol, installations classées...)

2) LES CONTRATS PUBLICS (marchés publics, DSP, occupation du domaine public...)



Cette spécialité nous conduit à assister de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur immobilier et BTP ou des marchés publics. Nous sommes également les partenaires de nombreuses collectivités locales, des associations, et, dans certains cas, des particuliers.



J'ai également acquis une expertise particulière en matière de droit des énergies renouvelables (parcs éoliens, centrales photovoltaïques et petit hydroélectrique), qui me conduit à assister de nombreux développeurs et professionnels de ce secteurs, sur tout le territoire national.



J interviens aussi bien en conseil qu'en contentieux, devant tous les tribunaux administratifs français.



Parallèlement à mon activité d'avocat, je dispense des cours en Master à l'université de Paris II, à Science Po Lille, à la Faculté Libre de Droit et à l'école d'avocats de Lille.



Je publie de nombreux articles dans des revues spécialisées (Moniteur des Travaux Publics, Chronique du BTP...) ou dans la Gazette Nord Pas de Calais (cf les liens au bas de cette page - en cours de construction)



Je participe également fréquemment en tant que conférencier à des colloques et dispense de nombreuses formations professionnelles.



Mes compétences :

Marchés publics

Droit public

Droit immobilier