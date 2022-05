Diplômé en Master 2 Système d’Information et Contrôle à l’IAE de Poitiers et en fin de contrat d’alternance au sein du groupe KIDILIZ, je suis à la recherche d’un premier emploi en contrôle de gestion à compter d’octobre 2018.



Mes compétences :

Microsoft Office

Reporting

Pilotage de la performance

Contrôle de gestion

Tableurs

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications