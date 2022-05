Je suis Economiste - Manager, j'ai notamment obtenu une maitrise en économie à l'université de Kankan, un Master professionnel en management et stratégies d'entreprise à SHERBROOK ACADEMIE Campus de Conakry et d'autres formations à la carte dans divers domaines tels: la Formation (l'andragogie et la pédagogie), l'informatique, etc.

Mes domaines de compétence sont les suivants: La gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion commerciale, la gestion marketing, la formation, la gestion logistique et la gestion pédagogique et andragogique.

J'ai une expérience professionnelle de plusieurs années dans plusieurs domaines d'activité.