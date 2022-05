Paul HAQUIN

COMPETENCES MAJEURES

• Expertise dans les réseaux IP (architectures, protocoles, etc.)

• Expertise dans les solutions de téléphonie sur IP

• Expertise dans la convergence des flux et dans la mesure de la performance (QoS, performance applicative etc.)

• Expertise dans les outils de supervision réseaux, systèmes et applications

• Conduite de projets et management d’équipes



PROJETS REALISES

• Développement d’un outil de mesure de la qualité de la voix sur IP

- Expertise dans le fonctionnement des protocoles de voix sur IP : SIP, H.323, RTP, etc.

- Expertise dans les outils de mesure de la qualité de la voix (PESQ, E-Model, etc.)

• Chef de projet sur le déploiement de solutions de convergence voix/data pour un centre d'appels

- 10 sites en France et à l’international

- Contraintes d’exploitation propres aux centres d’appels

• Pilotage de projet de refonte de l'infrastructure et de l'organisation téléphonique (secteur de l'assurance)

- 3 sites en France et à l’international

- Infrastructure Alcatel, environ 200 lignes dédiées aux clients, flux d'appels entrants majoritairement

- Contraintes liées au fonctionnement d'un grand groupe international



AUTRES RESPONSABILITES TECHNIQUES

• Audits :

- Spécialisé dans les audits de flux et de sécurité, notamment dans le cadre de déploiements de la voix sur IP,

- Suivi post-déploiement et interventions sur des problématiques réseau pointues.

• Animateur de formations

- Formateur occasionnel chez Demos, notamment pour des cours de téléphonie sur IP, et pour des grands comptes (EDF, etc.)

• Administration réseau sur centres de données

- Parfaite connaissance des problématiques réseaux spécifiques à la virtualisation et au Cloud computing



COMPETENCES MANAGERIALES ET TECHNIQUES

• Gestion de projets

- Maitrise des outils de gestion de projet (MS Project, planification, diagrammes de GANTT, gestion de « crise », etc.)

- Facilités dans l'analyse des besoins

- Bon relationnel

- Expériences dans l'avant-vente

• Équipements réseau (Cisco, HP, Extreme Networks, Juniper, Fortinet, etc.)

• Protocoles et applications :

- Très bonnes connaissances sur TCP/IP, la VoIP (SIP, H.323, RTP, etc.), la supervision (SNMP, RRDTools, Nagios, tcpdump, etc.), la QoS (priorisation, MOS, etc.)

- Bonnes connaissances sur la sécurité : proxy, firewalling (iptables), VPN (IPSEC, SSL), IDS

• Langages : C, C++, Java, Shell, SQL, PHP, CGI, PERL, XML, XHTML, CSS, XSL, JavaScript, AJAX.curit

• Systèmes : Linux (Debian, Red HAT, etc.), Microsoft Windows (Server 2003 / 2008), virtualisation (OpenVZ, KVM, XEN, VMWARE, etc.)



Mes compétences :

Voix sur IP

Audit

Architecture

Réseau

Linux

Sécurité