Paul-Henri DEBERNARD

Diplômé en commerce international avec une spécialité en Management à l'IECG de La Rochelle, j'étudie maintenant à l’INSEEC Bordeaux où je suis le Master 2 "Wine Management & Marketing" de Septembre 2014 à Décembre 2015.



Je suis actuellement en recherche d'un stage à partir de Avril 2015 dans le milieu du vin.



Expérience : 1 an dans le secteur du vin.

Expérience internationale : 1 an en Finlande (Helsinki), 9 mois en Angleterre (Chesham), 6 mois au Canada (Montréal) et 6 mois aux USA (Chicago, Illinois)



Langues : Français (langue maternelle), Anglais : Bilingue (TOEFL)







Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sphinx

Sales Force

Polldaddy

Microsoft PowerPoint