Je me presente Paul-Henri GOHI jeune entrepreneur de 18 ans,ambitieux,patient je recherche des personnes qui puisse m'apporter un plus a mes activités commerciales. Mais également des investisseurs intéresser par mes projets serait les bienvenues. J'ai toujours voulu entreprendre, je me suis toujours dis que travailler pour quelqu'un c'est de construire l'avenir d'autrui alors je me suis lancer très tôt pour ne pas perdre de temps. Aujourd'hui gerant d'une SAS dans l'import/export mais également auto-entrepreneur d'une entreprise de design. N'hésitez pas a m'envoyez un message pour toute autres informations.



Mes compétences :

sociable,patient,calme,investit,autonome,créatif