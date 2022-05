Paul-Henri GUILLET

Directeur adjoint de structures sanitaires et médico-sociales depuis plusieurs années j'ai développé des compétences en gestion administrative, financière et budgétaire de services. De plus, j’ai pu accompagner des établissements et services dans la conduite de démarche qualité et lors de prise de décision stratégique. Ces expériences m’ont permis d’assoir mes compétences en management de projet. J’ai pu aussi, développer des capacités à travailler en équipe et mettre en synergie des acteurs.



Je suis également trésorier de l’association HANDISUP. Celle-ci a pour objectif d’améliorer le niveau de formation, de qualification et la qualité de vie sociale des jeunes en situation de handicap.