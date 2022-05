Paul-Henri PROUST

J'ai débuté ma carrière comme magasinier et l'ai terminé comme Chef de Service Logistique intégré (distribution.) au sein de groupes internationaux.J 'avais donc la responsabilité de ce qu'on appelle aujourd'hui en France une Supply Chain couvrant : les achats, les approvisionnements, la gestion des stocks, l'entrepôt, les transports, la douane.



Cette expérience me permet d'intervenir en formation (du CAP au Bac+5) ainsi qu'en conseil auprès des PME (principalement dans le domaine des stocks (réduction des niveaux de stocks)

Ma carrière s'étant déroulé dans un environnement international (j'ai travaillé en France pour des groupes Américains, en Grande-Bretagne, en Arabie Saoudite), j'ai été amené à donner mes cours aussi bien en français qu'en anglais.

Ma dernière intervention en anglais pour le groupe AUDENCIA à Nantes remonte au mois de janvier 2013 sur la Gestion des Entrepôts

J''ai également assuré des missions de traduction et d'interprétariat (Anglais Français)



Ma connaissance de différents domaines d'activités me permet également d'intervenir comme Conseil auprès des entreprises afin de :



-Les amener à réfléchir sur leur organisation logistique , L'objectif étant d'atteindre un niveau de logistique intégré ( supply chain )

-Les aider à la mise en place des outils nécessaire au fonctionnement d'une bonne logistique (Il est plus facile a un intervenant extérieur de motiver les acteurs du changement )

- De faire prendre conscience aux entreprises que si les commerciaux ramènent les clients, c'est la logistique qui par sa qualité de service les fidélises.,C'est également par la réputation de sa qualité de service, par sa flexibilité et par la maitrise des coûts que la logistique aide les commerciaux dans la conquête de nouveaux marché. La Logistique n'est pas "l'ennemi" du commercial" mais son complément



Aujourd'hui, retraité, je continue à intervenir sur des mission d'audit et de formation que je donne en français et en anglais



Mes compétences :

Concertation

Analyse

Communication corporate

Management d'équipe

Logistique