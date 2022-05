Paul-Henri VERNUS

Fort d'une pratique de plus de 20 ans en communication audio (Radios / Agences / Sites Web), spécialisé dans la communication institutionnelle et corporate, j'ai acquis ces 5 dernières années une expérience commerciale dans la création de services et la fourniture de produits innovants.

J'ai collaboré plus de 3 ans avec la société AUDIOVISIT, avant d'intégrer l'équipe en février 2015 au poste de chef d'agence, en charge des relations commerciales et de la supervision des productions.



Je suis titulaire d’une Maîtrise Information Communication obtenue en 1989 à l’université Lyon III après un DEUG de sociologie.

Journaliste de formation, j’ai commencer ce métier de manière free-lance dans des médias locaux, radio et TV. J'ai intégré l’agence TamTam (Production radio) en 1991 comme reporter pour une chronique quotidienne consacrée au service public de l’emploi.



Pendant 5 ans j’ai parcouru la France pour recueillir des interviews ce qui m’a permis de me familiariser avec les services de l’état et de leur partenaires en régions.

À partir de 1996 j’ai pris la responsabilité de la rédaction au sein de l’agence, qui s’est étoffée d’une équipe allant jusqu'à 5 journalistes pour réaliser des programmes dans le cadre de campagnes d’information ou de sensibilisation comportementale sur la Santé, l'Environnement, l'Economie, la Citoyenneté…



A partir de 2004 j’ai évoluer vers un poste de direction de clientèle devenant ainsi l’interlocuteur unique de clients sur leur action menée par l’agence, de la recommandation stratégique jusqu’à la remise du bilan.

Parallèlement, j’ai pris en charge les ressources humaines avec la gestion des salaires et des charges sociales des personnels de l’agence.



J'ai quitté l'agence en juillet 2008 pour m'associer à la création d'une entreprise innovante dans le secteur des services aux professionnels du grand-âge axée sur l'usage de l'audio pour réactiver la mémoire émotionnelle des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Cette activité associant production audio, formation des auteurs et des personnels d'établissements, j'ai constitué un premier fichier d'établissements abonnés avant de laissé ma place de directeur du développement à un nouvel investisseurs.



A partir de Juin 2010, j'ai développé ma propre activité de producteur de contenus en free-lance pour sites internet en réalisant des modules en audio-diaporama, notamment dans les secteurs de l'environnement et l'événementiel. Une activité que je maintiens encore aujourd'hui en parallèle à mon poste.





