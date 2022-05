Paul HENRIOT

De formation textile technique, je construis mon parcours professionnel chez Lacoste dans le service Supply Chain.

Passionné d’informatique j’alimente continuellement ma curiosité sur les nouvelles technologies et les langages informatiques : VBA ; R ; Python ; SQL.

Exigeant et à la recherche d’un environnement de travail me permettant d’enrichir mes connaissances, j’attache une grande importance à mon cadre de travail et à l’état d’esprit de mon équipe.



Mes compétences :

Solidworks

CFAO TopSolid

Dessin industriel

Grafcet

Microsoft office

MODARIS (Confection Textile)

KALEDO (Weave & Knit)

SQL

Visual Basic

Microsoft Excel

Python