Avant tout violoniste, je pratique toutes les musiques. Né en Martinique et ayant obtenu un premier prix en violon, ma musique peut prendre toutes les couleurs. Auteur compositeur & arrangeur à la SACEM, mon rayon d'action est vaste. tout ce que vous voudriez avoir musicalement, je peux vous l'offrir. J'ai dirigé un choeur pendant une dizaine d'années. J'ai composé et arrangé pour quatuor à cordes.



Mes compétences :

Je peux réaliser un CD audio

musique de film etc