Paul LIGNIERES

Paul Lignières, 55 ans, est considéré comme l'un des plus importants praticiens du droit public en France. Depuis qu'il est devenu avocat en 1993, son parcours est en totale rupture avec les carcans professionnels traditionnels envisagés en France, notamment au tournant des années 1990 et 2000.

À cet égard, Paul Lignières est sans doute un pionnier. Un homme qui représente à lui seul ce que la loi devrait être, ce que la loi tend à être, mais pas assez : un monde fragmenté, enrichi par les affaires et les domaines divers qu'il s'efforce de gérer pour assurer la synergie. Un monde qui devrait constamment osciller entre le secteur public et le secteur privé, entre les cadres nationaux et la mondialisation.