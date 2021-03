Paul-Marie KUJAWA

Depuis 2014, en plus de mes fonctions de professeur, j'ai évolué vers des compétences en organisation et gestion d'équipe : création d'emplois du temps de 10 groupes classes, animation de conseils de classes, harmonisation des dossiers professionnels entre sections de BTS, organisation d'examens blancs, de FOAD, animation d'équipe pédagogique, gestion des livrets scolaires (en temps normal et en session "Covid"), relation avec les entreprises d'accueil, relation avec les services du rectorat...



Issu du monde de l'entreprise (vente aux particuliers et aux professionnels, chef des ventes), je me suis orienté depuis 1993 vers la formation :

1. auprès de BTS FV/NRC/NDRC et MUC/MCO,

2. auprès de créateurs d'entreprise,

3. en entreprise (inter et intra).



Comme formateur, mes domaines de compétences comprennent tout le spectre commercial (de la prise de rendez-vous téléphonique au suivi de la vente), la gestion de projet (de l'étude de marché à la réalisation), et l'informatique (bureautique, cartes heuristiques, internet).

De 1993 à 1997, j'ai mené plusieurs activités de front pour me consacrer exclusivement à la formation (en alternance et continue) depuis 1997.



Je souhaite maintenant me consacrer en priorité à la coordination pédagogique, et partager ainsi mes 25 années d'expérience dans l'alternance sur la région Centre.