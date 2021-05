Paul MION (PAUL MION)

Actuellement à la recherche active d'une licence professionnelle en alternance en management par projet, et en étant en deuxième année de BTS NDRC (Négociation/Digitalisation/Relation/Client, je souhaite vous présenter les différents postes que j'ai pu effectuer.



J'ai principalement évolué en milieu commercial et dans la relation client dune entreprise, particulièrement sur le marché des professionnels. De ce fait, je suis naturellement à l'écoute de la clientèle et soucieux de répondre aux besoins et aux attentes de celles-ci avec intérêt, réactivité et efficacité. J'ai pu mettre en avant mes compétences au service d'entreprises proposant des formations pour les particuliers et professionnels, mais aussi, à une société proposant des bornes de recharge pour véhicules électriques.

L'objectif principal de ces postes était le suivi clientèle par le biais d'appels ou de mailing en s'assurant que les clients/prospects, avaient bien reçu leur devis, que leur projet était toujours d'actualité et si nécessaire la mise en place de leadnurturing.

L'autre partie de mes différents postes consistait à faire de la prospection physique et téléphonique afin de développer le portefeuille client.



Etant donné de mon aisance à communiquer et de mon bon relationnel avec client, prendre contact avec les clients ne met en aucun cas un frein mais au contraire, une motivation qui me pousse à donner le meilleur de moi-même.



Assistant de chef de projet, je suis ouvert à toute proposition de poste dans le but d'acquérir, d'enrichir mes connaissances et mes compétences dans le cadre de mes études.



Japprécie également les challenges commerciaux et serais prêt à contribuer à la réalisation des objectifs de votre entreprise.

Dynamisme, polyvalence, rigueur, curiosité et assiduité sont les qualités avec lesquelles j'accomplirai les tâches qui me seront confiées. Je possède un bon sens du relationnel, passionné par la vente et la relation directe avec le client.



Je tenterai de contribuer activement au bon déroulement de ses activités et de son développement.

Soucieux de pouvoir vous démontrer ma motivation, mon enthousiasme et ma détermination à m'investir pleinement au sein votre entreprise, je me tiens à votre entière disposition pour un entretien afin que vous puissiez jugez vous-mêmes de mon engagement.