Paul MISCHLER

Mon terrain de jeu favori a toujours été les grands espaces naturels ... Mon plus beau souvenir de globe-trotter ? 6 semaines en pleine forêt tropicale, dans l'endroit le plus biodiversifié au monde (rien que ça !) : le parc national de Manu au Pérou.



Depuis mon plus jeune âge, ma passion pour les animaux et la photographie m'a amené à participer à des projets de restauration ou de gestion d'écosystèmes aquatiques et tropicaux à travers le monde. Aussi, toutes ces expériences, aux côtés d'associations ou de bureaux d'études, m'ont éclairé sur ma volonté de travailler sur la compréhension et à la sauvegarde de ces milieux.



Je suis conscient de la difficulté des objectifs que je vise : mettre ma polyvalence au service de structures avec les mêmes motivations que les miennes. Je sais effectuer différents types d'inventaires naturalistes sur le terrain, et traiter/ valoriser ces données scientifiques à l'aide d'outils informatiques. Je pourrai enfin apporter ma rigueur, mais aussi mon sens de l'organisation et du travail en équipe.



Enfin, ma pratique de la photographie nature m'a conduit à être encore plus contemplatif et humble face à la richesse fragile de notre planète.