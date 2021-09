Paul MORISSET

Formé aux sciences économiques et sociales, je participe au développement de l'économie sociale et solidaire.Une économie créatrice d'emplois durables et distributrice de services d'utilité sociale: culture, santé, environnement, accompagnement, éducation, sport ...etc



Mes premières missions en tant que consultant territorial, consistait à produire pour le compte de collectivités locales, des études stratégiques sur les secteurs de l'action sociale, de l'urbanisme et de l'économie sociale et solidaire.



Chef de projet du "Dispositif Local d'Accompagnement" entre 2009 et 2013, j'ai accompagné une centaine d'associations employeurs du Loiret, dans leur démarche de professionnalisation et de développement. Le diagnostic partagé, l'accompagnement au changement et la mobilisation de ressources sont les principales compétences mobilisées.



J'ai développé de nouvelles compétences managériales en dirigeant des services municipaux d'animation sociale et loisirs.



A l'issue de mon contrat de 3 ans, j'ai fais le choix de réintégrer le secteur de l'économie sociale et solidaire, en devenant chargé de mission développement économique à la CRESS Centre Val de Loire.



Mes compétences :

Action sociale

Audit

Conseil

Cooperative

Droit

Economie

Insertion par l'activité économique

Management

Organisation

Services à la personne

Stratégie