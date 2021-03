Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Étudiant en 3ème année de cycle d'ingénieur ECAM Arts et Métiers, je suis actuellement à la recherche d'un stage du 07/06 au 10/09.



Principalement attiré vers des stages tournés vers de la mécanique, logistique et des méthodes, je reste très ouvert à tout types d'offres.



Les idées pouvant être multipliées par échange, à l'inverse des objets, je reste ouvert à toutes discussions.