Paul PARET

Fort de mon expérience en entreprises industrielles, dont la qualité est l'une des quêtes perpétuelles, j'ai décidé de créer mon entreprise à la croisée des besoins des particuliers et des entreprises du bâtiment.

Rénover ou agrandir une maison implique plusieurs approches administratives, techniques, esthétiques, etc...



"Envisager un projet dans sa globalité, en prenant tout le recul nécessaire pour ne négliger aucun aspect", en particulier au niveau énergétique, important par l'impact économique du projet.



Par ailleurs, un chantier important nécessite des plans, un planning, un suivi régulier, et une vision globale quand à son organisation et pour la coordination des entreprises intervenantes.



Enfin, travailler avec des corps d'état différents se fait bien mieux lorsque les entreprises ont l'habitude de travailler ensemble. Avec des équipes rodées, il y a de nombreuses synergies à trouver, par exemple gestion des achats, comptabilité, veille technologique afin d'utiliser les techniques et les outils les plus récents,etc.



Domaines d'intervention:

Extensions, Surélévations, Aménagements de pavillons, autant en redistribution, rénovation, décoration qu'en amélioration énergétique,

Conception et Installation de Vérandas Bois de belle facture..



Mes compétences :

Véranda bois

Décoration

Extension

Design architecture intérieur

Aménagement

Rénovation maison

Amélioration énergétique