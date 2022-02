Paul PIGNON

Urbaniste-Géographe de formation de l'Institut d'Urbanisme de Grenoble (IUG) et de l'Institut de Géographie Alpine (IGA) je bénéficie d'une forte expérience au sein des collectivités territoriales, d'une bonne connaissance des outils réglementaires (Plan local d'Urbanisme, Plan local de l'Habitat, Programmes d'Intérêt Général...) ainsi que d'un savoir faire technique très complet, au travers notamment de différents logiciels : Systèmes d'information géographique (QGIS), mise en page ainsi que dessins et conception (Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop), et des logiciels d'automatisation (Actiona).



Mes différentes expériences m'ont permis également de traiter de thématiques liées à l'urbanisme, à l'habitat ainsi qu'aux réseaux de télécommunications en collaboration avec des élus locaux, des services de l'état, ainsi que des clients privés.



Fort d'une expérience de vie dans un pays anglophone, je suis parfaitement bilingue en français et en anglais, en plus d'un niveau Allemand B2.

Ne me reposant jamais sur mes acquis, je suis curieux, déterminé et dévoué dans mes tâches qui me sont confiées et toujours désireux d'apprendre.



Disponible immédiatement, je suis à l'écoute de toutes formes d'opportunités.