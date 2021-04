Les travaux artistiques de Paul couvrent le voyage et les activités de plein air, les sujets touristiques, culturelles et historiques. Il vient de se découvrir une nouvelle passion : la photographie de jardins. Néerlandais de naissance, Paul vit dans les montagnes du Mercantour (Alpes-Maritimes).



Il est spécialisé dans l'association photos - textes. Mais il lui arrive aussi de faire des reportages photos uniquement. Il travaille principalement sur commande, une partie non négligeable de ses ventes se fait toutefois sur stock.