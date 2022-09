Diplômé d'un Master en Biotechnologies (de l'Université de La Rochelle) et d'un Master en Bioinformatique (de l'Université de Bordeaux), je suis actuellement à la recherche d'un poste permettant de mettre à profit mon double cursus et mes compétences, aussi bien du côté wetlab que drylab.

Je m'intéresse à de nombreux domaines tels que la Santé, l'Environnement et les hautes technologies.