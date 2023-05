Paul STUREIKO

Professionnellement, je suis ingénieur en bâtiment indépendant (a quoi je tiens beaucoup :-),

je travail sur commande des architectes, assurances

et entreprises, particuliers parfois; après plus que vingt ans d’expérience dans travaux d'insonorisation et traitement acoustique j'ai décidé de me lancer dans des nouveaux projets innovants et créer un réseau des entreprises hautement qualifies (et certifies) pour garantir meilleur déroulement des actions à venir; en effet, j'ai crée un petit bureau de gestion des entreprises et avec le temps je me suis constitue une petite, mais éprouvé base des professionnels.

Voila pour ma présentation en gros lignes.



Mes compétences :

Gestion de projets

Innovation

Qualité

Devis