Paul VENGEONS

Le seul consultant SEO 100% SEO ?



Peut être bien...



Consultant SEO et étudiant en Marketing, je tisse des relations à long terme avec mes partenaires.



Vous pouvez consulter mon site professionnel ici : https://www.paulvengeons.fr/.



J'ai débuté mon activité de Freelance en parallèle de mes études sous la casquette de "rédacteur SEO", puis, fort de mon expérience au sein de deux Agences SEO, je propose désormais des prestations de Consultation et d'Optimisation SEO.



J'ai en main toutes les cartes qui vous permettront de positionner statégiquement votre site ou ceux de vos clients sur l'échiquier de Google.



Pourquoi travailler avec moi ?



Rapidité d'execution

Consultant SEO uniquement

Bon relationnel

Outils SEO personnels



J'ai déjà été le consultant SEO de plusieurs agences et départements marketing.



Je tiens aussi à vous préciser que je préfère les missions de consultation SEO sur le long terme aux missions "one shot".



Naturellement, je suis conscient que ces dernières commencent souvent par une première mission "oneshot" à court terme, on ne collabore pas durant des années avec n'importe quel référenceur web !



Mais avant cela, soyez déjà sûr(e) de ce que vous recherchez :

Un consultant SEO / SEA / Emailing... ?

Un consultant SEO, 100% SEO ?



Ce n'est pas une question piège, parfois un freelance "All in one" sera plus adapté pour certains cas.



En tout cas, comme vous l'aurez sûrement compris, je resterai focalisé à 100% sur votre SEO ou sur celui de vos clients, alors contactez-moi en connaissance de cause !



Mis à part cela...



Qu'attendez-vous pour contacter votre futur consultant SEO ?



Nous pourrions se parler sur Malt dans un premier temps, histoire de voir si vos besoins collent avec mes compétences ?



Par la suite, si vous pensez qu'on est sur la même longueur d'onde et que mon profil correspond à vos besoins et exigences, nous nous appelerons pour faire plus ample connaissance !



J'attends votre message,



Paul.