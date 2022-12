Paul VIEILLEDENT

Je suis actuellement en stage au sein de la sous-direction des affaires économiques et budgétaires de la direction des Nations unies et des organisations internationales au Ministère des Affaires étrangères et du Développement International.



Après une formation alliant droit public et sciences-politiques (relations internationales), je me suis orienté vers un Master 2 en Finances publiques dépendant des universités Panthéon-Sorbonne et Panthéon-Assas.





Mes compétences :

Relations Internationales

Politique

Diplomatie

Droit

Droit public

Finances publiques

Droit de la guerre et de la paix

Droit européen

Droit administratif

Contentieux administratif

Comptabilité publique

Finances locales