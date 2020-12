Paul VURLI

Dirigeant Fondateur d'Electriox Groupe .

Electriox Groupe est une holding constituée de 3 sociétés :

- Electriox Nord ( Industrie lourde - Chimie - Pharmacie - DataCenter - Agroalimentaire .....)

- Elecriox Sud ( Industrie manufacturière - Télécoms - Entrepôts .....)

- Electriox City ( Collectivités - Tertiaires - Télécoms - ..... )



Nos secteurs d'activités : INDUSTRIE - INFORMATIQUE - BTP - TERTIAIRE ....

Nos compétences : COURANT FORT et FAIBLE - INSTRUMENTATION - TRACAGE ELECTRIQUE - TRANSFERT INDUSTRIEL - VIDEO-PROTECTION ...

Nos qualités : La Sécurité (MASE 02-2015), Une organisation à taille humaine, Du personnel compétent disponible et motivé.... Une société de services avant tout.



Activité maintenance-dépannage et Astreinte 24/24 pour entreprise.



3 Établissements : Genay (siège) - Vaulx en Velin- Les Loges en Josas.



Mes compétences :

MASE

ATEX

INSTRUMENTATION

INDUSTRIE

CHIMIE

IRVE