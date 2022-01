Paul YOMAN

Jai été RSI dune ETI de 400 employés, implantée sur 4 sites en France, durant une vingtaine d'années.

Pendant cette période, jai géré plusieurs projets d'Infrastructure et un projet de migration en Cloud.

En 2021, j'ai fait une formation de Consultant Cybersécurité pour apporter une touche de sécurité dans mes compétences.

Je suis actuellement disponible et mobile sur la France et à l'Etranger pour un poste de RSI, DSI, Chef ou Directeur de projet, Consultant en Cybersécurité, Consultant Cloud.