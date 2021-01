Paula LECLERC-GASZ

ADMINISTRATION GENERALE

Management et organisation :

Management d’équipes de commerciaux et de chargés de projet - Analyse des dysfonctionnements et mise en place des procédures qualité – Participation aux réunions de conduite de changement – Planification et organisation des missions

Ressources humaines :

Recrutement et suivi des dossiers du personnel (Contrat de travail, déclaration d’embauche et fiche d’évaluation annuelle) - Etat préparatoire des paies (congés payés, RTT, primes et commissions) – Mise en place des accords de jours de repos compensateur – Mise en place des régimes de prévoyance

Comptabilité :

Interface avec les Experts-comptables et Commissaire aux comptes - Contrôle et analyse des marges – Tableaux de bord - Trésorerie prévisionnelle - Echéancier de règlements - Facturation et relance clients



SECRETARIAT GENERAL

Juridique :

Analyse et suivi des dossiers contentieux et prud’homaux, préparation des conclusions et suivi des procédures avec les avocats - Convocation, préparation, animation et rédaction des procès-verbaux des Assemblées statutaires et Comité scientifique et technique

Services généraux

Choix et supervision des contrats de maintenance (sécurité, entretien) et d’assurances - Gestion des baux commerciaux



COMMUNICATION

Formation des professionnels :

Création de modules de formation et recrutement des formateurs - Formatrice - Interface avec les organismes collecteurs de fonds

Participation à la création des supports de communication pour proposer et implanter la politique de communication interne et externe de la société

Information institutionnelle et commerciale

Organisation de 5 colloques au Sénat et de réunions d’information régionales - Organisation des sessions hebdomadaires de formation intragroupes et intergroupes à Paris et en Province - Participation à la rédaction et supervision des supports de communication - Participation à la rédaction et relecture des publications institutionnelles

AUTRES COMPETENCES

Assurance-vie et prévoyance

Elaboration, développement et gestion des produits en interface avec les Compagnies d’assurances et de réassurances

Mise en place des systèmes d’information pour la gestion des contrats - Recrutement et formation des opérateurs de saisie

Recrutement et encadrement des commerciaux



