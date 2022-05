Paule BOISGONTIER

Grâce aux connaissances techniques acquises dans le domaine du bâtiment, domaine bien particulier, et à ma profonde implication, j’ai su évoluer vers cette fonction à responsabilité.

Je suis une assistante technique dynamique, disponible, discrète, organisée qui sait s’investir dans son travail. Aussi par mon expérience de plus de 26 ans, je peux assister les Maîtres d’œuvre, les Maîtres d’Ouvrage dans leurs fonctions. (MOC-MOE-GPA)

Ma conscience professionnelle et ma motivation dans l’accomplissement des tâches qui me sont confiées m’ont permis d’acquérir, très vite, la confiance des clients.



Actuellement assistante technique de direction au service déploiement chez DR WORKS, société spécialisée dans le déploiement de boutiques telles que (ORANGE, BOUYGUES TELECOM, YVES ROCHER, SAMSUNG etc .

je souhaiterais mettre mon expérience au profit d'Architectes spécialisés dans l'entretien du bâti et/ou de bureaux d'études. ou de contractants généraux.



Mes compétences :

Assistante technique du bâtiment

Assistante technique