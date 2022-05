Paule BORDES-HAEGELIN

Professeure certifiée de Lettres Modernes depuis 1986, j'ai enseigné essentiellement en collège (excepté entre 1995 et 1999, au lycée de Sarlat), dans le Nord (Roubaix et Comines), en banlieue parisienne (Les Mureaux) et, depuis 1999, au Bugue-sur-Vézère (Dordogne).

Depuis 2004, j'ai intégré deux groupes de formateurs dans l'Académie de Bordeaux : le groupe "Lettres et Langues anciennes" et "Prévention de l'illettrisme - Maîtrise de la langue". A ce titre, j'interviens dans des établissements ou des zones d'animation pédagogique sur des thèmes divers : enseignement et évaluation par compétences, intégration d'élèves non-francophones en classes ordinaires, aide aux élèves atteints de troubles spécifiques des apprentissages ("Dys"), aide aux élèves en grande difficulté en lecture-écriture.

En classe, j'ai également diversifié mes activités : ateliers d'écriture, cinéma (écriture de scénario, tournage et montage de courts-métrages par les élèves eux-mêmes), participation active au dispositif "collège au cinéma" (au sein de mon collège + comité de pilotage départemental), échange et jumelage avec un collège alsacien, animation de l'option "Découverte professionnelle - 3 heures".