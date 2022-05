Paule CODACCIONI

Notre défi : Le développement des Energies Durables



L'activité d'InnoEnergy s'articule autour de 3 pôles :



* Business Creation : soutien financier et accompagnement/incubation de start-ups

* Education : développement de programmes d'éducation connectés aux besoins de l'industrie

* Innovation Projects : soutien financier et accompagnement d'importants projets d'innovation.



Notre objectif : Parvenir au triangle de ces 3 pôles. De plus en plus souvent, les étudiants qui s'engagent dans les programmes d'éducation InnoEnergy, travaillent pour nos start-ups qui elles même s'engagent dans nos projets d'innovation.



http://www.innoenergy.com/office/france



Mes compétences :

Aide administrative

Commercial

Suivi de projet

Aide au recrutement

Aide à la mobilité

Formation professionnelle

Ressources humaines

International

Organisation de manifestations

Assistante