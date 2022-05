Paule Diane TCHAMAKO NGASSE

Jeune, dynamique, joviale, travailleuse, toujours disposée à apprendre et à me dépasser je souhaiterais faire face à de nouveaux challenges.



Réussir à me hisser à l'international telle est mon ambition c'est pourquoi je suis des cours d'expertise comptable (CPA) du système américain grâce au Kenya accountants and Secretaries national examination board ( KASNEB) en partenariat avec Maaron Business School Douala en même temps qu'un Master 2 professionnel en Fiscalité Appliquée à l'université de Douala.



Alors n'hésitez pas si vous avez besoin de mes compétences à plein temps, à temps partiel ou en bénévolat sur tout le territoire camerounais, en Afrique et partout ailleurs, quel que soit votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise.



Merci d'avance !



Mes compétences :

Conseil

Fiscalité

Comptabilité

Management

Gestion

Création d'entreprise